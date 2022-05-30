美股勁揚 法人：台股可望持續反彈

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（中央社記者張建中台北30日電）美股上週五勁揚，科技股那斯達克指數大漲3.33%，費城半導體指數上揚逾4%。法人預期，將有助台股延續反彈走勢。

隨著通膨出現緩和跡象，美股27日全面收高，道瓊工業指數上漲575.77點，漲幅1.76%；標準普爾指數上揚100.4點，漲幅2.47%；那斯達克指數大漲390.48點，漲幅3.33%；費城半導體指數上揚120.74點，漲幅4.03%。

台積電ADR收在93.77美元，上漲2.77美元，漲幅3.04%，市值攀升至4863.24億美元，超越嬌生（J&J），居全球第9位。以台積電27日收盤價新台幣530元計，台積電ADR溢價約3.85%。

國內外產業訊息方面，誠品最大店點「新店裕隆城」將在2023年中開幕，預計年營收可達新台幣40億到50億元，餐飲占比將達35%至40%。

中華電信計劃今年集團將招募超過2000人，聚焦電信核心業務及AI、IoT、資安等新興業務人才；中華電也會投資離島海纜建設，並持續與國際業者討論，有希望2023年引進低軌衛星服務。

台航申報轉讓陽明海運6000張股票，預定轉讓後仍持有3.24萬張陽明股票。

法人表示，美股大漲，有利台股表現，可望延續反彈走勢，包括電子、傳統產業及金融類股有機會輪動，推升大盤指數緩步墊高。（編輯：郭無患）1110530