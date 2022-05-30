更多編輯台推薦新聞：
朴贊郁宋康昊坎城影展奪大獎 韓國影業再獲國際肯定
娛樂

朴贊郁宋康昊坎城影展奪大獎 韓國影業再獲國際肯定

提升員工幸福感 英國60家企業6月起試行週休三日
國際

提升員工幸福感 英國60家企業6月起試行週休三日

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股早盤漲逾190點 突破16400關卡
首頁 / 證券
美股
新聞專題
美股2/300

美股勁揚 法人：台股可望持續反彈

2022/5/30 08:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北30日電）美股上週五勁揚，科技股那斯達克指數大漲3.33%，費城半導體指數上揚逾4%。法人預期，將有助台股延續反彈走勢。

隨著通膨出現緩和跡象，美股27日全面收高，道瓊工業指數上漲575.77點，漲幅1.76%；標準普爾指數上揚100.4點，漲幅2.47%；那斯達克指數大漲390.48點，漲幅3.33%；費城半導體指數上揚120.74點，漲幅4.03%。

台積電ADR收在93.77美元，上漲2.77美元，漲幅3.04%，市值攀升至4863.24億美元，超越嬌生（J&J），居全球第9位。以台積電27日收盤價新台幣530元計，台積電ADR溢價約3.85%。

國內外產業訊息方面，誠品最大店點「新店裕隆城」將在2023年中開幕，預計年營收可達新台幣40億到50億元，餐飲占比將達35%至40%。

中華電信計劃今年集團將招募超過2000人，聚焦電信核心業務及AI、IoT、資安等新興業務人才；中華電也會投資離島海纜建設，並持續與國際業者討論，有希望2023年引進低軌衛星服務。

台航申報轉讓陽明海運6000張股票，預定轉讓後仍持有3.24萬張陽明股票。

法人表示，美股大漲，有利台股表現，可望延續反彈走勢，包括電子、傳統產業及金融類股有機會輪動，推升大盤指數緩步墊高。（編輯：郭無患）1110530

延伸閱讀
美股勁揚為台股注入活力 下週並有重量級股東會美股收高台股挑戰月線反壓 法人：量能須擴增美股震盪台股挑戰月線有望 下週股東會旺季來臨
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀