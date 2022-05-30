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燁聯6月不鏽鋼內銷盤價走跌 外銷除日本外也調降

2022/5/30 16:51
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（中央社記者賴言曦台北30日電）不鏽鋼大廠燁聯今天開出6月份盤價，SUS 304和SUS 430不鏽鋼產品內銷價格均下跌；外銷價格方面，除日本地區開平盤，其他地區SUS 304和SUS 430不鏽鋼產品調降50美元至250美元不等。

燁聯說明，俄烏戰爭持續、美國升息、中國大陸實行封控，全球供應鏈受上述因素影響，導致國際市場需求稍微放緩；而國內市場因國際市場價格下跌，擾亂經銷商接單節奏。

燁聯表示，由於鋼廠生產成本仍逐月墊高中，經綜合考量國內外市場因素及經銷商營運狀況，決定調整內外銷各項產品售價。

燁聯6月內銷盤價中，SUS 304不鏽鋼產品每噸下跌新台幣7000元，SUS 430不鏽鋼產品每噸跌1500元，316L產品附價維持平盤。

6月外銷盤價部分，SUS 304不鏽鋼產品除日本地區開平盤外，其餘地區每噸調降100美元至250美元；SUS 430不鏽鋼產品同樣在日本地區開平盤，其餘地區則每噸跌50美元；316L產品附價維持平盤。（編輯：張良知）1110530

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