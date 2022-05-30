疫情下股東會 集保：今年有72家公司申請視訊輔助

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（中央社記者潘智義台北30日電）台灣集中保管結算所今天表示，5月26日是股東會旺日，首次有10家公司採用視訊輔助股東會，此後另一個高峰是6月17日，將有11家公司召開視訊輔助股東會，且包含多家金控公司。

集保所發布新聞稿指出，今年有72家公司申請在股東常會使用視訊會議，自4月26日力積電使用後，單日均僅有1至2家使用，至5月26日股東會旺日，首次有10家採用視訊輔助股東會。

集保說明，上週5月26日、27日各有103家與121家上市櫃、興櫃公司召開股東常會，其中，採用視訊輔助方式召開者各有10家、9家，是集保結算所配合金管會數位化政策，及因應防疫需求建置「股東會視訊會議平台」後，自4月1日上線以來，第一波密集使用的高峰。

集保總經理朱漢強今天表示，股東會視訊會議是一個全新的制度，對於公司、股東而言可能有些許陌生，但今年已有72家公司申請使用，而集保結算所為確保每場視訊會議皆能順利召開，也特別設置戰情室，全程監控每一場視訊會議連線狀況，即時掌握平台狀態。

朱漢強說，接下來另一個高峰是6月17日，將有11家公司召開視訊輔助股東會，且包含多家金控公司，預期同時參與的股東人數將會更多；集保結算所將做好充分準備，有信心提供穩定的視訊連線服務，協助公司完成股東常會的召開。

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股東會視訊會議於民國107年公司法立法增訂後，原排除公開發行公司適用，但隨後在數位化浪潮及嚴峻疫情驅使下，金管會於去年已先行依特別法授權方式，讓17家公司在去年疫情期間先行試用。

集保結算所統計，截至5月27日，已有26家公司召開視訊輔助股東會，至6月30日尚有46家公司將以視訊輔助方式召開；股東於登記期限內，可至集保結算所股東會視訊會議平台進行登記。（編輯：趙蔚蘭）1110530