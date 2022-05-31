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鴻海配息5.2元創上市31年新高 子公司印度拚掛牌

2022/5/31 10:56
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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）鴻海今天上午舉行股東會，大約10時25分結束，會中通過每股配息新台幣5.2元，也順利全面改選董事，並通過旗下富智康子公司Bharat FIH Limited申請印度掛牌上市案。

鴻海今天上午在新北市土城虎躍廠舉行股東常會，因應COVID-19疫情防疫，股東會現場安排社交距離間隔座位，經營團隊與出席股東採取視訊連線方式，股東會準時9時開始，大約10時25分結束。

鴻海今天股東會通過配發現金股利5.2元，是鴻海上市31年來新高，今天股東會也通過改選9席董事（包括5席獨立董事），獨董比例超過一半。

展望未來3年，鴻海董事長劉揚偉指出，集團「3+3」產業將專注電動車、半導體以及新世代通訊領域。

談及電動車布局，劉揚偉重申目標在2025年全球市占達到5%、電動車產業營收規模達1兆元，以及每年電動車出貨50到75萬輛。

在半導體方面，劉揚偉指出，包括微控制器MCU、光達元件OPA LiDAR、1200V/800A功率模組將在2024年量產，1200V 第三代半導體碳化矽SiC元件將陸續用於集團車載充電器、充電樁與直流變壓器等。

另外，劉揚偉指出，目標在2025年，車上所使用的小IC，都可以有鴻海自有的方案提供客戶選擇，鴻海要成為首家提供不缺料供應能力的電子代工服務廠與車用次系統廠。

在新世代通訊領域，劉揚偉指出，鴻海已開始布局B5G相關衛星通訊，由鴻海研究院新世代通訊研究所進行設計、統籌，內容包括衛星酬載（Payload）的軟硬體設計與自行架設的地面衛星接收站。目標是打造未來電動車上即時聯網環境的實驗場域。（編輯：楊凱翔）1110531

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