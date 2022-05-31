台股勁揚靠攏「萬七」 投顧：6月起擺脫負面干擾

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台股31日終場勁揚近200點，朝「萬七」靠攏，投顧指出，台股最壞情況已過。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北31日電）新台幣升值帶動熱錢湧入，加上尾盤MSCI季度調整，推升台股終場勁揚近200點，朝「萬七」靠攏，投顧指出，台股最壞情況已過，外資回流遲早，預估6月股市將會正式擺脫負面干擾。

台股今天早盤一度下跌逾百點，但新台幣持續升值，熱錢湧入，加上尾盤MSCI季度調整，最後一盤強拉157點，推升台股終場加權股價指數上漲197.15點、漲幅1.19%、收在16807.77點、成交值新台幣3872.63億元，月線收漲215.59點、1.3%。

三大法人合計買超231.83億元。其中，自營商賣超10.22億元，投信買超9.59億元，外資及陸資買超232.46億元。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股最壞情況已過，外資回補激勵指數勁揚，朝「萬七」邁進，顯示通膨高峰趨近見頂，不至於再進一步惡化，市場普遍預料美國聯準會（Fed）6月肯定會再升息，但加大力道的可能性很低，甚至未來升息步調會趨緩。

外資今年以來持續賣超台股，直至近期才連日反手轉買，黃文清表示，這升息利空既然大部分被反映，未來回流是遲早的問題，搭配即將進入除權息旺季，今年上市櫃公司整體配發股息有望超越2兆元，都將成為股市資金活水，加上第3季業績的成長力道，預估6月聯準會開始公布縮表後，股市將能正式擺脫負面因素干擾，如果台積電能有效帶動，甚至能在年底前看到股市重回今年初的「萬八」關卡。

元大投顧指出，上半年總體環境雜音頻傳，先是升息與通膨因素打壓股市，又碰到俄烏戰爭拉高原物料價格加劇通膨。隨著俄烏戰爭的影響逐漸淡化，通膨與油價於第2季來到高點，聯準會升息腳步有望不再加速，亞幣貶值、資金流出亞洲的情況也可望止穩，為股市爭取第3季反彈契機。（編輯：黃國倫）1110531