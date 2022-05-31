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MSCI調整收盤生效 華航長榮航終場漲跌互見

2022/5/31 14:28
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（中央社記者賴言曦台北31日電）指數編纂公司MSCI（明晟）半年度調整結果將於今天收盤生效，然而長榮航、華航等傳產新增成分股終場漲跌互見，華航終場小漲0.30元，長榮航收盤則下跌0.10元。

MSCI這次半年度調整，台股在MSCI全球標準型指數成分股新增華航、長榮航、力積電及華新；MSCI全球小型指數部分，新增17檔成分股，其中傳產股包含長榮鋼。

美股休市，短線急漲超過600點的台股今天遭逢短線拔檔賣壓，指數一度下跌超過100點，跌破16500點，買盤及時低接，以及台積電尾盤急漲，終場加權指數大漲197.15點，以16807.77點作收，漲幅1.19%，成交量新台幣3872.62億元。

華航今天盤中一度走跌，所幸尾盤獲買氣進場拉抬，終場小漲0.30元，收在27.10元，漲幅1.12%。

長榮航則同樣盤中走跌，雖然尾盤一度獲買氣進場加持由黑翻紅，但仍不敵賣壓，終場以34.10元作收，小跌0.10元，跌幅0.29%。

長榮鋼今天呈整理格局，盤中雖一度漲至62.8元，但尾盤賣壓過境，終場下跌1.7元，收在60.8元，跌幅2.72%。（編輯：黃國倫）1110531

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