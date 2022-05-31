更多編輯台推薦新聞：
張育成揮別守護者 轉戰海盜開啟大聯盟生涯新頁
運動

張育成揮別守護者 轉戰海盜開啟大聯盟生涯新頁

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看
生活

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 6/1起放寬中重症住院解隔標準

疫情整理包》本土增逾8萬例 6/1起放寬中重症住院解隔標準

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300

台股爆量勁揚197點收16807點 5月上漲215點

2022/5/31 13:55（5/31 14:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股31日終場大漲197.15點，突破16800點。（中央社檔案照片）
台股31日終場大漲197.15點，突破16800點。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北31日電）台股今天早盤一度下跌逾百點，但新台幣持續升值，熱錢湧入，尾盤台積電獲4.84萬張買單大拉，由黑翻紅大漲13元，推動指數終場大漲197點，直攻16807點。5月上漲215.59點，月線收出帶有976.53點的長下影線。

MSCI季度調整，最後一盤強拉157點，爆出新台幣1591億元大量，加權股價指數終場上漲197.15點、漲幅1.19%、收在16807.77點、成交值新台幣3872.63億元，月線收漲215.59點、1.3%。

今天電子權值股台積電、聯發科、鴻海表現搶眼，網通股則有台揚、智邦大漲超過5%。可望迎接邊境解封利多的觀光股在早盤清洗籌碼過後，午盤過後也再度續攻。

分析師表示，台股前2個交易日上漲超過600點，今天早盤在消化短線獲利了結賣壓後，由電子股擔綱主流再起，MSCI季度調整在今天盤後生效，最後一盤爆出近1600億元大量，光電子股指標台積電就敲進超過4.8萬張，指數已直逼季線約16853點，

分析師指出，美國升息及縮表議題影響減緩、上海放寬封控管制、供應鏈問題緩解，加上台股融資瘦身有成，外資期貨未平倉部位多單積極，籌碼面有利多方，指數在強勢突破月線後將持續向上攻堅，建議可擇優選股，偏多操作。（編輯：楊蘭軒）1110531

延伸閱讀
受美股激勵台股反彈 法人：續航力觀看量能變化長榮減資6成過關 每股配息加減資可領24元專訪／首張防疫保單引爆危機 臺產總經理親揭96天風暴內幕報稅常見3大錯誤別再犯 除雷錦囊一次看法人：MSCI調整影響逐漸降低 中長期著重基本面台股走勢震盪 法人：留意升息與MSCI調整變數
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀