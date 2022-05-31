台股爆量勁揚197點收16807點 5月上漲215點

（中央社記者韓婷婷台北31日電）台股今天早盤一度下跌逾百點，但新台幣持續升值，熱錢湧入，尾盤台積電獲4.84萬張買單大拉，由黑翻紅大漲13元，推動指數終場大漲197點，直攻16807點。5月上漲215.59點，月線收出帶有976.53點的長下影線。



MSCI季度調整，最後一盤強拉157點，爆出新台幣1591億元大量，加權股價指數終場上漲197.15點、漲幅1.19%、收在16807.77點、成交值新台幣3872.63億元，月線收漲215.59點、1.3%。



今天電子權值股台積電、聯發科、鴻海表現搶眼，網通股則有台揚、智邦大漲超過5%。可望迎接邊境解封利多的觀光股在早盤清洗籌碼過後，午盤過後也再度續攻。



分析師表示，台股前2個交易日上漲超過600點，今天早盤在消化短線獲利了結賣壓後，由電子股擔綱主流再起，MSCI季度調整在今天盤後生效，最後一盤爆出近1600億元大量，光電子股指標台積電就敲進超過4.8萬張，指數已直逼季線約16853點，



分析師指出，美國升息及縮表議題影響減緩、上海放寬封控管制、供應鏈問題緩解，加上台股融資瘦身有成，外資期貨未平倉部位多單積極，籌碼面有利多方，指數在強勢突破月線後將持續向上攻堅，建議可擇優選股，偏多操作。（編輯：楊蘭軒）1110531