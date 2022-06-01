中油轉型潔淨能源公司 宣示111年為淨零元年

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（中央社記者曾智怡台北1日電）中油今天舉行「76齊力 淨零永續」76週年慶祝大會，董事長李順欽宣示今年為「台灣中油淨零元年」，強調中油將加速轉型，邁向淨零、永續，今後所有規劃布局都是為實現 「 Clean Power Company」（潔淨能源公司）新願景。

中油今天舉行「76齊力 淨零永續」76週年慶祝大會，活動採實體及線上分流辦理，由李順欽主持。

李順欽表示，面對世界的劇變，台灣中油面臨有史以來最艱鉅的挑戰，將加速轉型，邁向淨零、永續；從今年開始，中油所有規劃布局都是為實現 「 Clean Power Company」（潔淨能源公司）新願景，因此宣示今年為「台灣中油淨零元年」，盼讓公司成為帶動台灣永續發展的新動能。

中油總經理方振仁表示，中油一直以來肩負油氣充分供應重任，今年相關業務領域均有進展與成果，76年來，無論經營環境如何詭譎多變，中油都能展現出堅靭的經營應變能力，穩健前進，相信在大家共同努力下，必能再次齊力對抗外在環境的嚴峻挑戰。

今年正逢「台灣中油百萬CC熱情公益捐血活動」舉辦第10年，中油指出，累計捐血量已超過10萬袋、2600萬CC，因此會中特別表揚「台灣中油百萬CC熱情公益捐血」績優單位及110年績優一級責任中心、石油事業英才獎和推行工安環保優良人員等。

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中油表示，14日「世界捐血者日」也將攜手全公司16個單位共同舉辦「同心防疫 熱血公益」捐血活動，希望邀請更多員工及民眾挽袖捐血回饋社會。

中油週年慶系列活動包括中油大樓美術社於1樓圓弧廳舉辧的「油於藝」美展，展出水墨、書法、油畫及水彩等作品，展期至6月10日止；另推出「中油Pay」行動購物CUP&GO來速咖啡買7送6，國光牌賽車級汽車機油買4瓶再贈送1瓶、賽車級機車機油享第2件6折等優惠活動，優惠日期至30日止。（編輯：林淑媛）1110601