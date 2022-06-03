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精測5月營收創單月第3高 法人估第2季有望季增逾5成

2022/6/3 11:53
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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）測試介面廠中華精測自結5月合併營收新台幣4.14億元，是同期新高，也是歷年單月第3高，法人預估，精測第2季業績季增可超過50%，拚歷史單季次高，每股純益拚同期次高。

精測今天上午公布自結5月營收4.14億元，年增15.6%，為歷年同期新高，也是單月第3高。

累計今年前5月精測自結合併營收16億元，較去年同期15.23億元成長5.1%。

展望第2季營運，本土法人預估，精測第2季業績可超過12.5億元，季增幅度估超過50%，拚歷史單季次高，第2季應用處理器（AP）測試量可明顯提升，在較高毛利AP產品測試帶動下，估第2季毛利率可超過54.5%，每股純益逼近8.5元，拚同期次高。

精測在4月底線上法人說明會中預估，今年業績維持逐季成長態勢，上半年業績有機會年增雙位數百分點，今年目標成長雙位數百分點不變。

展望新產品布局，精測指出，整合觸控驅動晶片（TDDI）測試探針卡驗證中，預估第3季有機會量產，LDDR4記憶體探針卡預計年底至明年初量產。（編輯：潘羿菁）1110603

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