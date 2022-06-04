半導體廠主管酬金大躍升 逾10人躋身億元級距

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（中央社記者張建中新竹4日電）半導體產業面臨人才荒，面對人力市場激烈競爭，各家廠商紛紛大舉加薪攬才、留才，加上近年產業景氣佳，半導體廠主管酬金普遍大幅躍升，估計有超過10人去年邁入新台幣1億元級距。

受惠半導體產業景氣暢旺，多家半導體廠去年繳出營收、獲利同創新高的佳績，員工薪資也隨著水漲船高。據公開資訊觀測站資料，瑞鼎去年平均員工薪資達611.9萬元，高居上市公司之冠，年增率達153.4%。

其他如聯詠及聯發科去年平均員工薪資分別達516.2萬及513.8萬元，年增率58.4%及50.5%；年薪400萬元級的包括矽創、瑞昱與晶豪科，去年平均員工薪資分別達494.9萬元、486.6萬元及460.5萬元，年增率達132.6%、50%及117.7%；上市公司員工平均薪資前6名都是半導體業。

半導體廠主管酬金也普遍大幅躍升，有超過10人酬金邁入最高的1億元以上級距。據年報資料顯示，晶圓代工廠台積電歐亞業務資深副總經理侯永清去年酬金級距向上躍升，與歐亞業務資深副總經理何麗梅等多位資深副總經理同列1億元以上酬金級距。

另一晶圓代工廠聯電去年營運表現亮麗，獲利成長逾9成，董事長暨策略長洪嘉聰及兩位共同總經理簡山傑和王石去年酬金都突破1億元。

晶圓代工廠世界先進董事長暨總經理方略、力積電總經理謝再居，以及記憶體控制晶片廠群聯執行長潘健成和總經理歐陽志光去年酬金也都躍升至1億元以上級距。

聯發科不僅成為全球手機晶片龍頭，並為全球第4大晶片設計廠、全球第7大半導體廠。聯發科包括執行副總經理暨財務長顧大為、執行副總經理莊承德、執行副總經理暨技術長周漁君、資深副總經理游人傑、資深副總經理楊哲銘、資深副總經理蔡守仁、副總經理Vincent Yung Mien Hu，多達7位主管去年酬金躍升至1億元以上級距。

聯發科不只激勵主管、照顧員工，也大方與股東分享公司營運成果，將常態現金股利配發率提高到80%至85%，並推出為期4年的特別現金股利計畫，每年額外配發每股16元的特別現金股利。

聯發科股東會日前決議通過每股配發73元現金，預計6月23日除息，現金股利將於7月21日發放；以6月2日收盤價898元計算，殖利率達8.12%。

近年人力市場競爭激烈，為爭搶有限的人才，各家半導體廠紛紛祭出優渥的薪資福利，半導體廠相關人力成本壓力將持續增高。（編輯：張良知、翟思嘉）1110604