長榮今年擬調薪5%至6% 居航運股之冠

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（中央社記者張建中新竹4日電）長榮今年預計調薪5%至6%，高於去年的3%至4%水準，居上市櫃航運股之冠。

據公開資訊觀測站顯示，長榮去年平均員工薪資躍升至新台幣360.6萬元，居上市櫃航運股之冠，年增120.7%。陽明平均員工薪資301萬元，居第2位，年增100.9%。

遠雄港平均員工薪資294.2萬元，居第3位，年增24.5%；萬海平均員工薪資254.9萬元，居第4位，年增43.3%。

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因應航運景氣依然火熱，業者紛紛調薪或加碼福利搶人，長榮今年預計調薪5%至6%，調幅高於去年的3%至4%，並超越慧洋-KY的5%，長榮航的1.3%至2.3%，居上市櫃航運股之冠。

萬海雖未揭露今年預計調薪幅度，但強調一般職員去年起薪已調升至4萬6000元，領先業界，較長榮去年新進人員起薪4萬3000元高出3000元。此外，萬海還調升員工生育補助，並提供未來3足歲子女育兒補助每名子女每年2萬元等福利。（編輯：林克倫）1110604