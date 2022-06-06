上銀5月營收44個月高點 電動車傳動元件明年放量

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）傳動元件大廠上銀自結5月合併營收新台幣27.45億元，續創2018年10月以來高點，上銀電動車用滾珠螺桿預計2023年起逐漸放量並貢獻營收。

上銀今天下午公布5月自結合併營收27.45億元，較4月27.42億元微增，續創44個月來高點，比去年同期23.69億元增加15.88%。

累計今年前5月上銀自結合併營收130.54億元，較去年同期105.96億元成長23.19%。

上銀在5月中旬法人說明會中指出，第2季針對部分毛利較差的產品，進行價格調整，預估調整產品價格幅度約5%區間。

歐系外資法人預期，上銀第2季業績可逼近82.5億元，季增幅度上看9%，拚歷史單季次高，稅後獲利拚維持第1季水準，每股純益可超過3.8元。

上銀積極布局電動車領域，將Torque Motor迴轉工作台攻入日本汽車設備大廠；車用滾珠螺桿正與多家世界級汽車廠合作，預計2023年起可逐漸放量並貢獻營收。

在半導體設備，上銀晶圓機器人及晶圓移載系統（EFEM）已銷售至台灣、歐美、日韓及亞洲各地，協助半導體廠加速建置生產線，預期晶圓機器人需求看到2024年，相關產能逐漸拉高。

在醫療領域，上銀微小型線性滑軌、滾珠螺桿及諧波減速機等供應全球醫療器材廠，協助精準醫療及全球防疫；上銀智慧型滾珠螺桿也切入智慧設備領域。

展望今年營運，上銀先前指出，在調整產品價格帶動下，預期第2季業績有好表現，今年成長目標維持兩位數百分點，毛利率朝向40%目標邁進。（編輯：郭無患）1110606