和勤6月有遞延出貨效應 下半年營收看逐月增

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）精密沖壓廠和勤精機今天表示，5月營收受到中國嘉興和新廠防疫封控影響，預估遞延出貨在6月顯現，下半年進入傳統旺季，營收逐月走高可期。

和勤今天下午公布5月合併營收新台幣1.77億元，較4月1.72億元微增2.37%，比去年同期2.08億元減少15.14%，是去年3月以來單月次低。和勤5月汽車零件1.17億元，占比66.1%，硬碟機構件（VCM Plate）0.51億元，占比28.73%。

累計今年前5月和勤自結合併營收10.7億元，較去年同期10.4億元增加2.92%。

和勤指出，因中國嘉興和新廠配合當地政府為期10天防疫封控，雖然已提前備貨生產，但解封後才可正常出貨，5月營收受影響，隨著各地解封、運輸物流恢復正常，5月下旬加緊出貨，遞延的出貨將在6月營收顯現。

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展望下半年，和勤表示，原本排定的重卡零件等新品量產時程未變，美系電動車大廠增量按規劃進行，遞延出貨加上正常排程出貨，6月營收將回復成長，下半年進入傳統旺季，營收逐月走高可期。

和勤除了供應美系電動車大廠高壓開關平台件、門鎖、剎車系統零件外，也供應合資品牌與新創品牌電動車座椅、門鎖零件，今年將量產電子剎車系統零件，並持續開發模組化電驅零件、電池相關配套件等。（編輯：黃國倫）1110606