亞馬遜22年來首次股票分割生效 股價更親民

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（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）電子商務巨擘亞馬遜（Amazon.com）22年來首次股票分割今天生效，1拆20後價格重回3位數美元，有助散戶敲進，為年初以來亞馬遜市值蒸發1/4後帶來利多。

亞馬遜股價全天漲近2%，收在124.79美元；相較之下，3日股票分割前收盤價為2447美元。上次亞馬遜股價低於1000美元是在2017年10月。

不過，科技股投資魅力因利率走升而失色，年初以來亞馬遜股價重挫25%，與美股那斯達克綜合指數中眾多科技與成長股同病相憐。

亞馬遜董事會3月批准這次1拆20的股票分割，並於5月的年度股東大會獲批准。截至5月27日亞馬遜股東每持有1股可得到額外19股，6月6日開始以調整後的股價交易。

亞馬遜上次股票分割是在1999年9月，正值1990年代末期網路股泡沫逐漸成形。

投資人常解讀股票分割是企業高層展現信心。蘋果（Apple）與特斯拉（Tesla）2020年8月分別實行1拆4、1拆5的股票分割；Google母公司Alphabet今年2月宣布董事會批准1拆20的股票分割，預計7月生效。

股票分割增加在外流通股數，每股價格相對應降低，公司市值與股東投資價值都不受影響。但市場人士認為，股票分割後價格更親民，有助形成散戶買盤，帶動股價走升。

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研究機構MKM合夥公司（MKM Partners）分析，過去10年，公司股票分割生效後3個月及6個月股價表現都優於美股基準標準普爾500指數。5月以來亞馬遜股價反彈，年初以來跌幅縮小1/3，是股票分割預期心理發揮作用。

根據芝加哥選擇權交易所（CBOE）5月出具的報告，散戶資本不如法人雄厚，交易規模通常較小。股票分割可能吸引更多散戶買進，帶動交易量擴大，特別是市值高的權值股。（編輯：韋樞）1110607