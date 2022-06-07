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宇瞻、華碩雲端合推工控資安方案 封裝廠測試過關

2022/6/7 11:46
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（中央社記者張建中新竹7日電）記憶體模組廠宇瞻天宣布，與華碩子公司華碩雲端合作，建構工控系統資安保護方案，順利通過封裝廠測試。

華碩雲端總經理吳漢章透過新聞稿表示，華碩雲端一直致力於以雲原生資料保護服務為發展核心，打造兼具安全、高效與彈性的企業數位治理與轉型利器。

吳漢章指出，這次與宇瞻合作特別為製造業量身打造的解決方案，是透過OmniStor企業儲存雲平台，整合宇瞻獨家專利CoreSnapshot秒速備份還原固態硬碟（SSD）韌體技術，強化數位韌性。

宇瞻銷售暨行銷中心副總經理黃美惠說，CoreSnapshot運用獨特的磁碟快照技術，提供1秒完成整顆磁碟備份和還原，即時解除駭客攻擊或系統無預警損壞緊急狀況。

黃美惠表示，宇瞻與華碩雲端合作將可為產業客戶提供更完善、更可靠的工控系統智慧雲端部署及監控救援管理服務。

宇瞻指出，與華碩雲端合作建構的工控系統資安保護方案已通過封裝廠測試，未來雙方將持續合作拓展至全球市場。（編輯：楊凱翔）1110607

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