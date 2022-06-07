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因應淨零轉型發展地熱發電 經部啟動修法

2022/6/7 14:24
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（中央社記者曾智怡台北7日電）因應淨零轉型，台灣將發展地熱發電，經濟部次長曾文生今天表示，目前正在修訂再生能源發展條例，盼盡快送至立法院審查，讓地熱探勘能被當作科學研究工作，而非複雜化的開發行為。

曾文生下午出席「2022臺灣地球科學聯合學術研討會大會開幕式」，他致詞指出，關於2050淨零碳排努力方向，作為能源政策推動次長，發現生活周邊需要判斷知識都來自地球科學，例如離岸風電座落位置、水深、潮位、地質等，都是此學門所關注之事。

另一例子是地熱，當地球熱能做妥善處理發電，不僅具基載特性、還可接受調度，對於未來配合再生能源發展有很大助力，尤其是前期探勘資料分析，找出精準度較高位置拿來探勘，對後續地球熱能發展都頗有助益。

曾文生指出，政府政策也須作調整，現在是將地熱探勘行為當作開發行為審查，並將地熱熱水當作溫泉管理，此種模式必須改變，目前正在修訂再生能源發展條例草案，盼盡快送至立法院審查，讓純粹探勘工作能被當作科學研究，作為前期工作，而非開發行為，因為會變得複雜。

他提到，地熱發展重視水的循環利用，藉以維持地熱發電永續性，在不取水的情況下，「人類法令必須跟自然條件作調整」，過去沒想過，現在要努力趕上。

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曾文生表示，走向2050年，許多工作都已開始規劃，能否有足夠眼界與較為全面掌控未來問題，現在的決策非常重要，尤其永續發展工作如何在台灣落實，知識能量轉變成產業未來發展重要基礎，相關工作推動都需百分百跨學門、領域整合。

他指出，經濟、社會、自然環境要永續發展，再生能源發展很重要，而再生能源基礎幾乎全在地球科學，希望與地科領域有更多互動，經濟部中央地質調查所也會扮演窗口，讓更多知識得以資訊交流，促進各學門領域更好的互動合作。（編輯：潘羿菁）1110607

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