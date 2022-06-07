亞德客5月營收單月次高 稼動率110%因應需求

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）氣動元件大廠亞德客-KY自結5月合併營收新台幣26.5億元，次於3月為歷史單月次高，亞德客-KY指出，目前接單仍高於出貨，維持110%稼動率提高庫存量，因應市場需求。

亞德客-KY今天公布5月自結合併營收26.5億元，較4月22.65億元增加17.03%，比去年同期22.33億元成長18.66%，僅次於3月28.39億元，創單月次高。

亞德客-KY指出，中國大部分城市對COVID-19疫情管控已較4月放鬆，5月上半個月日均出貨金額創新高，出貨受疫情管控的不利影響屬短期現象，需求僅是遞延至未來數週，又因5月工作天數較3月減少16%，致5月營業額未創新高，較3月份減少5%。

從應用來看，亞德客-KY指出，5月來自電池、汽車、能源與照明設備及電子產業出貨有較高成長率。

亞德客-KY今年前5月自結合併營收114.24億元，較去年同期105.94億元成長7.83%。

展望下半年，亞德客-KY表示，雖然疫情影響仍有不確定因素，但目前接單仍高於出貨，對未來市場需求正向看待，維持110%稼動率來提高庫存量，因應未來市場需求。

外資法人先前預估，亞德客-KY第2季業績可望季增15%至17%區間，較去年同期成長6%至8%，單季業績可站上75億元，衝歷史單季新高。

展望線性滑軌產能，法人指出，亞德客-KY第1季線性滑軌產能規模已到人民幣10億元，預估今年底產能規模可到人民幣20億元，隨著下半年線性滑軌業績增溫，可挹注亞德客-KY整體毛利率表現。（編輯：張均懋）1110607