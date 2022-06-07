更多編輯台推薦新聞：
112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

蘋果WWDC》iOS 16升級8大功能一次看 iPhone 8以上秋季可更新
科技

蘋果WWDC》iOS 16升級8大功能一次看 iPhone 8以上秋季可更新

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力
國際

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

陽明海運訂6/27除息 7/29發放現金股利

2022/6/7 18:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北07日電）陽明海運日前在股東會通過發放每股新台幣20元現金股利後，今天公告除權（息）交易日為6月27日，現金股利發放日為7月29日。

陽明海運今天也公告，最後過戶日為6月28日；停止過戶的起始日期為6月29日，截止日期7月3日。

同為貨櫃三雄的長榮日前則已公告，6月29日為除權（息）日，最後過戶日為6月30日，停止過戶的起始與截止日為7月1日至5日，7月28日發放現金股利。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，長榮原訂每股配發現金股利18元，但因發行國內第4次無擔保轉換公司債債權人申請轉換普通股，影響流通在外股數總額，授權董事長調整配息率，每股改為配發17.99999637元現金股利。

除了貨櫃三雄，航空雙雄中的華航今天也公告，7月6日為除權（息）交易日，最後過戶日為7月7日，停止過戶的起始及截止日為7月8日至12日，並於8月9日發放現金股利，每股配發約0.836元。（編輯：趙蔚蘭）1110607

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族