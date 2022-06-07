陽明海運訂6/27除息 7/29發放現金股利

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（中央社記者賴言曦台北07日電）陽明海運日前在股東會通過發放每股新台幣20元現金股利後，今天公告除權（息）交易日為6月27日，現金股利發放日為7月29日。

陽明海運今天也公告，最後過戶日為6月28日；停止過戶的起始日期為6月29日，截止日期7月3日。

同為貨櫃三雄的長榮日前則已公告，6月29日為除權（息）日，最後過戶日為6月30日，停止過戶的起始與截止日為7月1日至5日，7月28日發放現金股利。

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另外，長榮原訂每股配發現金股利18元，但因發行國內第4次無擔保轉換公司債債權人申請轉換普通股，影響流通在外股數總額，授權董事長調整配息率，每股改為配發17.99999637元現金股利。

除了貨櫃三雄，航空雙雄中的華航今天也公告，7月6日為除權（息）交易日，最後過戶日為7月7日，停止過戶的起始及截止日為7月8日至12日，並於8月9日發放現金股利，每股配發約0.836元。（編輯：趙蔚蘭）1110607