中菲行：市場面臨正負面變數 以多元方案應對挑戰

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（中央社記者賴言曦台北8日電）貨攬業者中菲行今天召開股東會，通過配發每股新台幣10.2元現金股利。展望後市，中菲行認為，國際運輸市場面臨多重正面及負面變數，營運方針將以即時應變及多元方案來應對挑戰。

中菲行2021年合併營收為389.86億元，年增69.9%，稅後淨利23.10億元，年增112.8%，每股稅後盈餘（EPS）16.98元。

中菲行今天在股東會通過配發每股10.2元現金股利，除息日為6月16日，最後過戶日為6月17日，停止過戶的起始及截止日為6月18日至22日，現金股利發放日為7月8日。

中菲行透過致股東報告書表示，對國際運輸市場來說，「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）的市場整合是正面影響，東協10國加上中國、日本、韓國、澳洲及紐西蘭，形成全世界最大、最穩定的單一市場，且區域供應鏈的整合，對區域貿易及運輸帶來益處。

中菲行提到，美國拜登政府預計將豁免352項中國非戰略物資的進口關稅，美中貿易戰可能迎來新的轉折點，預估美國也將可以降低通貨膨脹1.3%，稍微紓緩美國面臨通貨膨脹的壓力。

但中菲行認為，美國聯準會（Fed）縮表升息造成美元轉為強勢貨幣，亞太貨幣、人民幣、日圓、台幣、歐元、英鎊全面貶值，雖增加美國購買力，但是否提高進口仍有不確定性。

另外，中菲行提到，造成目前供應鏈斷鏈的問題有多重原因，包括船舶、飛機、疫情、塞港、內陸運輸、原物料供應等諸多負面因素，目前皆尚未完全緩解，尤其是COVID-19疫情，雖然已走向流感化，部分地區仍然狀況嚴峻，例如上海的封城，對於國際運輸有相當的影響。

中菲行也指出，俄烏戰爭非短期可結束，對全球經濟造成影響，油價維持高檔，增加國際運輸的成本，而戰爭相關國家的貨櫃因戰爭及國際制裁，造成進一步的塞港，加劇供應鏈中斷問題。

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中菲行認為，綜合以上變數，據世界貿易組織（WTO） 預估，全球通貨膨脹上揚，經濟下滑將是不可避免的趨勢，全球貿易，區域供應鏈及全球海空運物流都將進一步產生更劇烈的多重變數。

展望未來，中菲行表示，面對國際運輸物流市場階段性變化的嚴峻挑戰，中菲行將運用有資安認證的雲端數位供應鏈管理平台，隨機並及時應變，用多元的解決方案，滿足客戶需求，進而達成經營績效的目標。（編輯：翟思嘉）1110608