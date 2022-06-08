榮成布局低碳製程及智能改造 提升亞洲市占率

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（中央社記者賴言曦台北8日電）榮成紙業今天召開股東會，董事長鄭瑛彬表示，榮成接下來將陸續進行廠房智能化改造計畫，並建置SRF（固體再生燃料）生質能鍋爐，預計總體項目分階段完成後，可提升榮成在亞洲瓦愣紙箱用紙市場的市占率及競爭力。

榮成2021年合併營收為新台幣566.08億元，年增36.1%，歸屬母公司稅後淨利為23.53億元，每股稅後盈餘（EPS）1.84元，年增138.96%；股東會今天通過每股配發新台幣1.2元現金股利。

鄭瑛彬透過致股東報告書表示，榮成從2019年至2021年執行二林廠紙機新建及紙機升級，並於2021年下半年順利量產商轉，總產能達90萬噸以上。

鄭瑛彬表示，在綠色包裝事業方面，榮成已分階段完成雲林、龍潭兩廠的建置，整體促成榮成在台灣的營業收入由2014年的64.3億元，增至2021年的134億元，奠定榮成在台低碳造紙發展前景的穩固利基。

鄭瑛彬表示，榮成預計從今年到2025年，除落實綠色包裝路竹廠項目外，也將啟動「回台投資行動方案3.0」，執行綠色包裝紙箱南崁、神岡兩廠的智能化升級改造計畫；另為因應低碳造紙綠色製程，在彰化縣二林廠建置SRF生質能鍋爐，主動響應全球2050年淨零碳排趨勢。

鄭瑛彬指出，預期上述總體項目在2025年前分階段完成後，可提升榮成在亞洲瓦楞紙箱用紙市場的市佔率及競爭力。

展望未來，鄭瑛彬表示，榮成將持續專注本業，使用回收廢紙作為生產原料，經由低碳造紙及綠色包裝為垂直整合的服務型製造業，為企業客戶提供客製化、具高附加價值的整體產品包裝解決方案。（編輯：郭無患）1110608