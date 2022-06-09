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外資賣超逾百億元 大砍金融及航運股

2022/6/9 16:33
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（中央社記者張建中台北9日電）台股今天震盪收跌49.17點，力守16600點關卡。外資賣超新台幣100.05億元，賣超前10名以金融股及航運股居多。

航運類股指數重挫2.65%，金融股與電子類股指數分別下跌0.76%及0.24%，台股加權指數今天下跌49.17點，收在16621.34點，跌幅0.29%，成交值1942億元。

三大法人合計賣超新台幣92.74億元；其中，外資及陸資賣超100.05億元，投信賣超1.68億元，自營商買超8.99億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超前10名以金融及航運股居多，有中信金、玉山金、台新金、兆豐金、新光金及富邦金6檔金融股，長榮、陽明及萬海貨櫃三雄都入列。

在外資大舉賣超下，中信金、玉山金、台新金及永豐金股價同步下挫逾1%，富邦金股價也下跌0.62%，僅新光金逆勢上揚0.62%。貨櫃三雄股價全面下挫超過2.6%。外資賣超前10名中，僅聯電1檔電子股。

外資買超友達最多，達1萬5456張，買超群創6131張，居第2名。在外資買超推升下，兩大面板廠股價同步上揚逾1%。

外資買超前10名還包括長榮航、中電、金像電、遠東新、中石化、鴻海、明基材及華新。

分析師王兆立表示，今天成交值再度萎縮至2000億元以下，市場觀望氣氛濃厚，預期台股短期可能維持震盪走勢。美國將公布消費者物價指數（CPI），是市場關注重點。（編輯：張均懋）1110609

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