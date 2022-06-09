寶齡富錦多引擎發威 5月營收創新高

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）寶齡富錦公布5月營收來到新台幣3.88億元、月增111.52%、年增52.79%。主要動能包括本土疫情增溫帶動快篩試劑及防疫產品出貨量大增，加上自行研發的腎臟新藥拿百磷在美國銷售創下歷史新紀錄。

寶齡富錦表示，腎臟新藥美國地區第1季總銷售來到約4300萬美元歷史新高紀錄。

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在COVID-19抗原快篩試劑方面，寶齡富錦指出，除產銷量能維持滿載狀態之外，配合主管機關政策下，相關銷售通路專注於專業公衛單位（衛福部、醫療院所、縣市政府）及企業團體；客戶結構與去年相仿，因此出貨單價未受到太大影響。

展望未來，寶齡富錦表示，拿百磷全球布局日趨完整，除美、日保持穩定成長之外，亞太地區以台灣作為生產基地的出口模式亦逐步實現，除了5月取得韓國藥證外，健保藥價核定申請中；中國大陸三期臨床成功解盲，將提出上市許可申請，預期權利金分潤獲利以外的營收模式將更加穩定增長。（編輯：張均懋）1110609