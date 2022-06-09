六角馬來西亞展店破百家 聯發、揚秦5月營收登高

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（中央社記者江明晏台北9日電）力甩疫情干擾，餐飲股陸續公布營運成果，手搖飲業者六角在馬來西亞展店破百家、聯發國際5月營收創同期新高，揚秦5月營收寫單月新高，美食-KY 5月合併營收月增21%。

六角國際今天召開2022年股東常會，會中承認2021年度營業報告書及財務報表，並討論盈餘分配案，決議每股配發現金股利2.3元，同時完成董事及獨立董事全面改選。

六角2021年合併營收新台幣41.8億元、稅後淨利1.36億元，年增率分別為0.23%、8.03%，每股稅後純益（EPS）為3.08元。六角表示，歷經兩年的疫情衝擊，自2020年第2季擺脫谷底營運逐步回溫，連續兩年門店淨成長超過1成，受益整體營業費用控管得宜，2021年稅後淨利繳出成長8.03%成績單，2022年重回成長軌道趨勢明確。

今年，第1季日出茶太全球門店淨增加40店，澳洲子公司同店銷售表現優異，推升稅後淨利年增率逾5成，馬來西亞展店將完成百店里程碑，第2季新展店增加將超過60家，打破過往首季及第4季為展店旺季的慣性，預計第1季營運落底，第2季營運表現將優於第1季。

旗下擁有手搖飲品牌「歇腳亭」的聯發國際公布5月營收，受惠國際市場業績推升，5月自結合併營收8400萬元，月增12.49%、年增6.64%，改寫同期新高。累計前5月合併營收3.28億元、年增4.83%，創同期新高。

展望未來，聯發國際表示，全球市場解封並消費回穩，其主要市場美國第2季新開4家店，預計7月將再開出3家店，屆時美國店數可望達到138家。下半年，將在石油大國科威特一次開出兩家店，觀光大國埃及也將開店，持續在國際市場站穩腳步。

以麥味登為營運主力的揚秦國際企業今天公布5月自結營收1.58億元，月增4.41%，年增25.26%，不畏疫情，創單月營收歷史新高。今年1月至5月累計營收7.4億元，年增15.53%。截至目前，麥味登總店數880家，炸鷄大獅海內外店數74家。

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美食-KY自結5月合併營收新台幣15.4億元，較前月跳升21%，與去年同期相較，衰退程度也大幅收斂；從4月超過兩成的跌幅，一口氣收窄至5月的7%。

法人分析，美食-KY營收快速回升的關鍵，主要在於中國市場強勢反彈，5月營收較4月增加5成之多。同時，美國市場表現出色，單月營收連續3個月改寫歷史新高，貢獻合併營收的成長動能。看好未來數月很有機會隨著疫情緩解，更上一層樓，持續推動合併營收回升。（編輯：趙蔚蘭）1110609