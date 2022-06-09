資金轉進中小型股 櫃買指數領先突破季線

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）在俄烏戰爭及升息縮表不確定性因素下，台股自4月起歷經約2000點的跌勢後反彈；6月初資金轉戰中小型股，推動櫃買指數領先突破203點季線反壓，台股中小股票型基金表現相對亮眼。

法人表示，台股5月中旬後反彈，因面臨季線16800點反壓，加上美股轉趨盤整，壓抑大盤上攻動能，部分具業績題材的跌深個股及生技族群重新獲得資金青睞，引領以中小型股為主的櫃買指數率先突破203點季線反壓，今天上漲1.68點、漲幅0.8%，指數來到204.82點。

復華投信表示，預期在美國公布消費者物價指數（CPI）及聯準會利率決策會議結論出爐前，台股將處於區間震盪格局；因應市場不確定性，建議均衡配置或透過台股平衡型基金控制風險。

台股近期成交量能急縮，集中市場8日成交值低於2000億元，凸顯市場觀望氣氛濃厚。根據理柏資訊統計，截至6月8日止，近一週加權股價指數報酬由正轉負，台股基金部分，僅中小股票、一般股票平衡型基金同期間維持正報酬。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，目前處於貨幣緊縮及製造業庫存調整的整理期，台股資金輪動快速，可觀察大盤何時能站上季線反壓、量能回到2500億元以上，作為盤勢強弱參考。由於上海逐步復工，供應鏈缺料問題可能紓解，廠商庫存有望降低，且部分產品仍在漲價循環，可觀察消費性電子需求是否回溫。

沈萬鈞指出，時序進入6月，陸續有股東會、法人說明會及集團作帳行情題材，可留意相關業績族群表現。整體而言，第2、3季偏向區間震盪，後續若FED升息態度趨緩、市場情緒好轉及製造業庫存調整告一段落，有機會再向上挑戰18000點。

凱基投顧則保守看待台股行情，認為雖然近期指數翻揚，但台股「有基之彈」尚需時日，因通膨惡化影響終端需求及伴隨而來的製造業庫存調整，企業即將面臨獲利下修的壓力，未來3個月投資操作仍需審慎保守。（編輯：張良知）1110609