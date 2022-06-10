長榮鋼董事改選結果出爐 哥哥派拿4席占上風

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

長榮經營權之爭重頭戲、長榮鋼股東會10日登場，出席股數約93.85%，董事改選結果由「哥哥派」取得3席董事、1席獨董共4席占上風。圖為長榮集團總部。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北10日電）長榮經營權之爭重頭戲、長榮鋼股東會今天登場，出席股數約93.85%，董事改選結果由「哥哥派」取得3席董事、1席獨董共4席占上風，「弟弟派」則取得1席董事、2席獨董。

長榮鋼目前經營團隊被視為屬於「哥哥派」張國華一方，據今天的投票結果，長榮鋼經營團隊取得3席董事、1席獨董；3席董事當選名單分別為長榮鋼董事長林耿立、維達開發代表人李孟玲、柯麗卿；獨董則由雙榜法律事務所主持律師連元龍當選。

「弟弟派」取得1席董事、2席獨董；董事方面，長榮國際與凱明投資票數相當，經抽籤後由凱明投資當選，獨董則為中菲行前執行長林天送、誠正聯合會計師事務所會計師林淑玲。

由於長榮鋼是長榮航空第4大股東，長榮鋼今年改選被視為明年長榮航改選前哨戰。

議案討論過程中，除了有股東就長榮國際先前質疑股東紀念品發放公平性的問題，提出疑問外，代表長榮「弟弟派」的律師吳祝春及富好國際也分別對程序提出異議；也有股東表示對現任經營團隊的支持。（編輯：潘羿菁）1110610