艾美特：鐵銅原料價仍高 多元化產品平衡淡旺季落差

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（中央社記者潘智義台北10日電）家電品牌艾美特（1626）董事鄭立平今天代理主持股東會時表示，塑料價格稍有回跌，但鐵、銅與鋼材價格仍高，工廠生產也受COVID-19疫情影響；今年產品開發以個人護理、寵物與製冷產品為主，期望多元化產品平衡淡旺季落差。

鄭立平說，農曆年後延期復工，3月又因疫情停工，工廠生產效率嚴重受影響。針對原料成本及停工造成毛利下滑，將從產品研發與設計降低成本，並節省原材料使用，優化產品毛利。

他指出，艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展公司簽訂合作協議，2019如期動土開工，2021年完竣驗收，驗收後TCL提供遷移補償金人民幣1.5億元（約新台幣6.63億元），已於第1季財報認列。

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另外，艾美特於上述土地開發後獲得3600平方公尺，目前以出租優先，但長期以出售為目標，租金收益粗估年約人民幣1000萬元（約新台幣4422萬元）。

鄭立平說，2022年目標新品開發將以毛巾烘乾設備等個人護理產品、寵物產品如寵物烘乾設備、製冷產品如小冰箱、啤酒機為主，並輔助以不受季節影響的清掃類與健康類新品，如吸塵器、蒸氣拖把和蒸足浴盆等，期望在多元化家電產品帶動下，平衡淡旺季落差。（編輯：楊蘭軒）1110610