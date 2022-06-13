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能率攜手日本Living Robot 導入教學用機器人

2022/6/13 09:58
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（中央社記者韓婷婷台北13日電）能率創新繼2019年投資日本新創公司Living Robot後，今天宣布雙方進一步合作，在台合資成立能率智能科技公司，引入日本設計的動漫機器人（Walking Mechatro Wego），進入機器人教育市場。

能率創新宣布，透過旗下佳能國際與日本Living Robot在台正式合資成立能率智能科技（ABICO LIVING ROBOT INC.）公司，導入教學用機器人，為營運觸角擴大至自駕車、人工智慧（AI）等領域暖身，也是台灣第一個將日式機器人教育課程全部導入的公司。

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能率創新表示，Living Robot過去2年持續在日本進行推廣及政府教育單位認證，2022年Walking Mechatro Wego機器人教育編成課程已被日本福岡縣教育廳作為指定教材之一。

能率創新指出，近年來，公司跳脫過去以3C產品製造加工印象，積極跨入電動車零組件等相關領域，此次與日本機器人公司Living Robot合作，更顯示以製造本業為基礎，擴大營運觸角至自駕車、AI等以人為核心相關領域的企圖心。（編輯：楊蘭軒）1110613

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