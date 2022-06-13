台積電傳縮短收款天數 IC設計廠證實獲通知

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（中央社記者張建中新竹13日電）晶圓代工廠台積電傳出縮短收款天數，台積電多家IC設計廠客戶證實收到通知；至於增量要加價一事，IC設計廠則表示沒有聽說。

受惠高效能運算及車用電子強勁需求，台積電董事長劉德音於股東會中表示，產能還是非常滿。市場傳出，台積電對於客戶追加產能，針對增量部分要求加價1成。此外，市場還傳出台積電明年起將縮短收款天數。

對於增量加價及縮短收款天數傳言，台積電並不回應。台積電IC設計廠客戶證實收到台積電縮短收款天數通知，部分廠商表示，台積電收款天數將自過去的30天，大幅縮短為15天。

部分廠商則表示，台積電過去採月結方式，平均收款天數約45天，明年起則改為30天內。IC設計業者指出，台積電近年大舉投資擴產，今年及明年資本支出都將超過400億美元規模，縮短收款天數，應是為減緩現金流的壓力。

至於增量加價方面，IC設計廠表示，沒有聽說。業者指出，明年產能規劃目前尚與台積電討論中，還未敲定，台積電僅通知明年調漲代工價格，並無增量加價的情況。（編輯：楊蘭軒）1110613