智連工控推工業物聯網模組 力助產業數位轉型

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（中央社記者張建中新竹13日電）工研院今天宣布，成立的智連工控推出工業物聯網關鍵模組，協助產業建立設備通訊溝通能力，邁向數位轉型，目前已導入半導體、面板、印刷電路板、LED及太陽能等產業。

智連工控總經理黃俊盛透過新聞稿表示，智連工控提供工廠端和設備端的通訊解決方案，推出半導體設備通訊標準閘道器，具備隨插即用、高度整合的優勢。

黃俊盛指出，半導體設備通訊標準閘道器僅一個巴掌的大小，能將裝置或設備的各種資料轉換為國際半導體產業協會（SEMI）制定的機台通訊標準SECS/GEM訊息，不用5分鐘即可和工廠端的設備自動化程式溝通，可替廠商省下大筆開發及維護費用，並減少一半工廠布署空間。

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黃俊盛預期，智連工控的半導體設備通訊標準閘道器已導入半導體、面板、印刷電路板、發光二極體（LED）及太陽能等領域，預期今年出貨量將逾100台。

工研院機械與機電系統研究所所長饒達仁表示，智連工控具亞太市場地利的優勢，提供即時和在地化服務，未來可結合工業電腦、系統整合或乾式幫浦等周邊製造商，形成完整產業供應鏈，協助提升國產設備競爭力。（編輯：楊凱翔）1110613