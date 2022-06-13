東森國際3箭齊發 今年營運續拚成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北13日電）東森國際表示，倉儲、媒體及貿易等3大事業體都較去年成長，看好全球疫情下半年度解封有望，加上倉儲穩定成長、各轉投資事業多角化經營，今年營運表現仍將穩健成長。

東森國際今天召開股東常會，會中決議通過現金減資案，預計減資10%，即代表每股退還股東1元，減資金額計5.29億元，以達到調整資本結構、提升未來每股盈餘及股東權益報酬率目的，減資後股本為47.61億元，將向主管機關申報生效後，由董事會另訂減資基準日。

另外，東森國際股東會同時通過110年度營業報告書及財務報表，110年合併營收新台幣55.12億元，歸屬本公司稅後淨利7.45億元，每股盈餘1.37元，相較109年稅後淨利5.21億元，每股盈餘0.94元分別大幅成長43%及46%。

東森國際今年第1季財報合併營收14.28億元，較去年同期12.43億元增加14.9%，倉儲、媒體及貿易等三大事業體業績表現均較去年同期顯著成長；在倉儲事業部方面，今年第1季受國內疫情趨緩、國際間地緣政治及海運貨櫃運價仍高的影響下，穀倉營運與去年同期比較相對穩定。

另外，媒體事業部及貿易事業部於今年第1季的營收分別達到5.24億元及5.88億元，分別較去年同期4.51億元及5.26億元，成長16%及12%，相關成長動能主要來自媒體事業部持續擴展數位及家外廣告業務，以及寵物事業持續透過展店、併購及發展自營品等策略帶動規模化經營，經營效益提升所致。

貿易事業部下的東森寵物雲目前實體門市店家數已達120家，看好OMO（Online-Merge-Offline，線上與線下融合）發展，朝向線上銷售，線下服務，同時拓展線上業務及線下的通路，未來寵物雲實體門市數將達400家以上，門市的店型將突破傳統寵物店形式，開放異業合作，今年將與國內超商業者合作，開設寵物大型複合店。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，東森國際在新零售轉投資事業方面表現亮眼，東森得易購去年全年度合併營收283億元，稅後純益21.6億元，較前年同期成長27.6%，年度每股稅後盈餘高達17.7元；今年累計前5月合併營收（含草莓網、熊媽媽買菜網）已達118.4億元，合併稅前淨利達8.96億元，每股盈餘7.31元，年增率為8.9%。

東森國際旗下國際美妝生技公司自然美近2年營運雖受疫情影響，但因營運模逐漸轉型為美妝生產及品牌商，去年全年度仍可維持獲利成長狀態。自然美直營與加盟全球據點持續展店中，中國大陸已突破千店，合計台灣及馬來西亞，共1385間店，未來集團將持續拓展全球門市，擴大產品線生產。（編輯：楊凱翔）1110613