台系晶圓代工5月營收年增62% 投顧：長多不變

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北13日電）投顧指出，台系晶圓代工廠5月營收月增7.8%，年增約62%，看好台積電及相關供應鏈長多格局不變，手機及零組件產業營收月增22%、年增1%，未來仍須觀察陸系手機的需求狀況。

元大投顧今天針對5月營收評析，半導體產業方面，元大投顧指出，台系晶圓代工廠5月營收表現多符合預期，產業營收月增7.8%，年增約62%，封測產業5月營收年增22%。

元大投顧進一步說明，儘管短期消費性市場起色不大，但下半年受惠規格轉換，新品上市等相關IC，隨著產能滿足率提升下，營收表現相對強勁，中長期的高效能運算（HPC）、車用、人工智慧（AI）等應用對先進製程需求強勁，推升台積電及相關供應鏈長多格局不變。

組裝與零組件產業方面，元大投顧指出，網通設備廠訂單能見度長，缺料改善，新款iPhone進入備貨期，出貨恢復正常；但通膨影響消費意願，陸系手機、LED、面板、砷化鎵功率放大器（PA）相關供應鏈營運處在調整期；廠商自封城衝擊復甦，預估6月回復正常生產。

手機及零組件產業方面，雖然手機出貨疲軟，但618電商節有利去化庫存，5月整體營收月增22%、年增1%，預估2022年全球手機出貨量12.95億支、年減2%，仍須觀察陸系手機的需求狀況。

面板產業方面，元大投顧說明，因面板價格下跌，整體營收月減2%、年減27%；網通產業因封城影響受到控制，iPhone新機帶動零組件需求，出貨恢復正常，5月營收普遍月增；PCB產業也因為封城衝擊降低，多數廠商5月營收明顯回升，由於長江三角組裝廠6月生產狀況可望恢復正常，美系品牌大廠即將採購下半年新款手機的零組件、兩家電腦晶片廠商規劃推出新款伺服器晶片，多數PCB廠商短期營運可望溫和向上。

PC下游產業方面，元大投顧指出，5月營收普遍上揚，工業電腦表現較佳，第2季為PC傳統淡季，加上居家上班退燒，俄烏戰爭、中國封城等負面因素增多，MB/NB產業營收2年來首次出現年衰退。而工業電腦、伺服器、電池等產業受WFH降溫影響較小，加上近來料源缺貨問題改善，出貨轉為順暢，營收及獲利成長較為穩定。

傳產方面，元大投顧指出，上游雜音浮現、下游持續復甦，原物料產業整體需求疲軟，仍待雜音解除，特化產業受惠半導體產能維持高檔，今年下半年營收可望持續成長。

鋼鐵產業5月營收月減4%、年增10%，塑化產業月增12%、年增20%；水泥產業5月營收月減8%，年減10%，5月汽車零組件族群營收月增1%，年增12%。

航運族群方面，貨櫃5月營收優於預期，航空則因為上海封城影響，營收年增低於預期，但雙雙受惠中國解封集中出貨潮，結合歐美返校購物季，海空運價有望迎接漲勢。（編輯：楊凱翔）1110613