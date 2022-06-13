台商兩岸PCB首季產值突破2000億 歷年同期新高

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（中央社記者江明晏台北13日電）台灣電路板協會發布2022年首季台商兩岸PCB產值首度跨越新台幣兩千億大關，達2090億元，創下歷年第1季新高，儘管有中國封控干擾，預估第2季產值將年成長14.8%。

TPCA（台灣電路板協會）發布2022年首季台商兩岸PCB產值達新台幣2090億元，約74.66億美元，創下歷年第1季新高，也是首季產值首度突破新台幣2000億元，較去年同期1734億元大幅成長20.6%。

TPCA指出，自2019年第2季起，已連續12季季產值年增率呈現正成長，台商在大陸生產比重依舊維持約63%，大環境存在諸多變數，預估2022年第2季產值可達2092億元，與去年同期成長14.8%。

TPCA表示，今年第1季台商PCB受惠終端高階應用市場加值，各類型產品年成長率全面成長，其中一枝獨秀的載板成長率更高達39.9%，主因載板供不應求狀況未緩解，接單滿載與上漲的價格反映在營收表現上；HDI亦受惠終端產品應用面擴展所產生的剛性需求，成長率也高達20%；至於軟板在智慧手機、筆電、消費電子與汽車應用需求增加帶動下，第1季成長率來到17.9%。

此外，值得一提的是，軟硬結合板雖然過去受到高階TWS更改設計造成整體用量減少的衝擊，但第1季受惠平價AirPod系列銷售亮眼，加上各類型終端產品都有所成長，首季成長率亦有12.3%的表現。

展望2022年，TPCA原預期5G紅利、電動車滲透率，全球經濟隨疫情趨緩可走上復甦軌道，加上台商載板廠產能陸續開出，2022年台灣PCB產業看似大有可為。但第2季初期，中國大陸「動態清零」政策下的高強度封控措施對人流物流產生嚴重影響，電子製造業稼動率降載或停工，讓全球電子元件供需再度失衡，加上為抑制高通膨的升息手段，對於全球經濟與消費信心已產生負面影響，消費力道下滑恐拉高第2季終端產品庫存水位隱憂。

TPCA指出，目前仍有晶片短缺需求支撐，諸多因素已影響終端客戶對於需求預估轉趨保守，縱使產品高值化趨勢仍存在，但對於第2季PCB產值造成壓抑的效果。儘管俄烏戰爭地緣政治、缺料、高通膨等負面因素看似即將衝擊2022年台灣PCB產業，不過強勢美元連鎖效應可望對新台幣營收帶來利多消息。

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受惠全球半導體需求熱度不減，TPCA預期，載板後勢可為，隨著載板三雄擴充與新進入者的加入，今年載板將於兩岸陸續開出新產能，有望擴大台商載板在全球市占率。

台廠除了在台灣與中國大陸持續開出新產能之外，近期積極布局東南亞市場，如馬來西亞、泰國等區域均有台廠擴產投資訊息，持續為台灣PCB產業注入新活水，其中泰國儼然已成台廠在東南亞PCB的生產重鎮，成為兩岸之外的新聚落。（編輯：張均懋）1110613