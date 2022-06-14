台股力甩恐慌站回萬六 投顧：震盪打底向上

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（中央社記者江明晏台北14日電）台股今天開低震盪，終場小跌，站回萬六大關，投顧認為，台股昨日已反映多數利空，跌勢迅速縮小，預料指數會持續震盪打底向上，跌破萬六可視為超跌，萬六以上短期內也會震盪。

美股重挫，台股今天走勢相對冷靜，一甩昨日恐慌氣氛，早盤雖然開低震盪，指數一度挫逾200點，午盤過後低接買盤進場，隨著美股期貨電子盤出現反彈，三大指數電子盤漲幅都超過1%，激勵台股指數一路拉抬至近平盤，終場收在16047.37點，小跌23.61點，萬六關卡失而復得，收盤留長下影線。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股早盤雖然因美股重挫遭逢賣壓，因為昨日已反映多數利空，信心沒有潰散，指數跌勢迅速縮小，受惠升息的金融股上漲，加上車用電子族群持續拉抬，終場站回萬六。

他進一步分析，台股沒有出現恐慌氣氛，展望後續，指數預料持續震盪打底向上，萬六可視為平均指標，跌破意味著超跌，萬六以上短時間則會震盪，要各類股齊揚「大部隊上漲」，可能要等到近期美國聯準會（Fed）升息結果出爐，股市才會重振旗鼓。

他指出，台股今天量縮下跌不是壞事，經過時間淬鍊打底後，投資人可以觀察電子、傳產、金融指標股如台積電、鴻海、台塑四寶、中鋼、富邦金、國泰金等有沒有明顯轉強。（編輯：張均懋）1110614