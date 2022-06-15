資策會：全球筆電出貨估減10.3% 台灣下半年看正成長

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）資策會MIC預估，今年全球筆電出貨2.23億台，年減10.3%；台灣今年筆電出貨估1.78億台，年減11%，下半年出貨看正成長。

資策會產業情報研究所（MIC）今天起舉行「35th MIC FORUM Spring韌力」線上研討會。展望今年全球電腦市況，MIC指出，今年上半年遭逢俄羅斯與烏克蘭戰爭、Omicron疫情造成中國大陸封控，加劇全球經濟衰退、通膨壓力升高，降低市場消費信心，今年全球PC市場規模下滑。

MIC預估今年全球筆記型電腦出貨2.23億台，較去年2.49億台年衰退10.3%，全球桌上型電腦出貨約7984萬台，較去年8204萬台減少2.7%。

MIC產業顧問兼主任林柏齊指出，今年以商用和電競占比高的品牌廠較具優勢，Chromebook主力品牌廠相對弱勢；此外蘋果（Apple）受惠M1、M2系列自製晶片持續更新，筆電出貨量大幅增加，預期在Mac Studio及下半年MacBook筆電新品推出下，可望持續搶占市占。

觀察台灣PC和筆電出貨表現，MIC表示，台灣PC出貨上半年受到缺料、通膨、戰爭等全球性因素影響，出貨量較去年同期明顯下滑，預估今年筆電出貨1.78億台，較去年2億台衰退11%，不過受惠出貨動能遞延以及傳統旺季效應，預期下半年出貨量恢復正成長，預估上下半年出貨量比重約47.9%比52.1%。

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在桌上型電腦部分，MIC預估今年台灣出貨量約4379萬台，較去年4441萬台減少1.4%；展望下半年，傳統旺季效應及中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）新品上市，可出貨量得以微幅提升。

林柏齊指出，受到通膨與各國央行升息影響，今年挖礦需求轉弱，電競電腦顯示卡貨源轉趨穩定，隨著下半年顯卡新品持續推出，將帶動電競電腦出貨與營收成長。（編輯：蘇志宗）1110615