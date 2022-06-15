台積電16日除息 影響指數23.13點

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（中央社記者潘智義台北15日電）台灣證券交易所今天公布，6月16日有台積電等16檔指數成分股票除息交易，台積電每股配發現金股息2.75元，台積電市值將減少約新台幣713億元，占發行量加權股價指數約23.13點。

證交所發布新聞稿說明，16日有怡華、永光、五鼎、美亞、台積電、華邦電、群光、宅配通、晶華、中再保、富采、亞諾法、遠雄、彩晶、日友、福興等16檔股票除息交易，16檔股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約30.25點。

證交所自編的發行量加權股價指數的基值是依加權股價指數編製要點、分類指數規則維護，為維持股價指數的連續性，指數的計算公式為股價指數=所有採樣股票總發行市值÷當日基值×100。

證交所說明，當採樣股票遇無償配股除權時，發行股數增加而股價下降，其發行市值（股價×發行股數）仍維持不變，不影響股價指數。

不過，遇採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，其發行股數不變但股價因配發現金股利而下降，發行市值將減少，依各除息股票發行股數大小、現金股利高低而對相關股價指數產生大小不同影響。（編輯：張均懋）1110615