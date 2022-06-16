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家登強勢秒填息 M31填息率95%

2022/6/16 09:45
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（中央社記者張建中新竹16日電）華邦電、家登及M31今天除息，股價同步走高，其中，家登開盤即強勢完成填息，演出「秒填息」戲碼。M31股價一度達新台幣283元，填息率95%。

華邦電110年度下半年現金股利今天除息，每股配發1元現金，總金額39.8億元，預計7月7日發放。

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家登110年度下半年現金股利也於今天除息，每股配發1.99713734元現金，總金額1.67億元，預計7月8日發放。M31去年度現金股利每股配發6.30060208元，總金額1.97億元，將於7月15日發放。

隨著美股大漲，台股今天強勁反彈，早盤指數一度大漲210點，華邦電、家登及M31股價同步走高，家登開盤即跳空達244.5元，上漲3.5元，順利完成填息。M31早盤股價達283元，上漲6元，填息率達95%。華邦電股價達26.5元，上漲0.65元，填息率達65%。（編輯：楊凱翔）1110616

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