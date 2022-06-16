亞馬遜加持、電動車產品將量產 良維估營運逐季揚

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（中央社記者韓婷婷台北16日電）電源線束廠良維受惠電動車相關電源線下半年進入量產擴張期，配合伺服器及消費性產品旺季效應，今年營運將呈現逐季成長態勢。在體質結構性質變下，下半年毛利率力拚重回20%以上，獲利成長動能將明顯大於營收。

良維接受電訪時表示，公司近年來持續轉型，降低消費性產品比重，轉向電動車、雲端伺服器等利基產品，其中電動車產品涵蓋充電樁充電槍、充電線、內部配線、電池線等，已有5、6家電動車廠合作，將在下半年開始量產出貨。法人估計，今年來自電動車相關營收貢獻將衝上新台幣8億元，相較去年的2億元，呈現3倍數成長。

雲端伺服器部分，良維也成功打入亞馬遜供應鏈，成為新的成長動能，今年第1季來自雲端伺服器的營收貢獻已來到10%至12%，內部預期全年度來自伺服器及電動車的比重將進一步拉高至20%，將有助於毛利率表現，明年營收占比目標為30%。預估2023年營收成長也會優於2022年。

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良維來自蘋果（Apple）的訂單已降到20%至30%營收比重，產品線從平板、筆電、電視、桌上型電腦到智慧音箱、伺服器都有，以電源線為主。

展望後勢，良維表示，今年在電動車、伺服器及家電產品等需求帶動下，營收雙位數成長目標不變，營運將呈現逐季成長的態勢；今年重點在獲利表現，在產品結構調整效益發揮，加上消費性產品聚焦毛利率相對佳的訂單，內部看好今年毛利率有機會重回20%以上水準，將推升獲利表現顯著跳升。（編輯：楊蘭軒）1110616