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股匯不同調 新台幣升0.5分收29.735元

2022/6/16 18:42
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（中央社記者張璦台北16日電）台北股匯市今天不同調，台股開高後震盪收黑，新台幣兌美元今天收盤收29.735元，升0.5分，台北及元太外匯市場總成交金額為12.73億美元。

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息3碼，美股主要指數反彈收紅，帶動台股早盤一度上漲超過200點，不過盤中賣壓湧入電子、航運類股，加權指數受到拖累，終場下跌160.64點，收在15838.61點，成交量新台幣2723.45億元。自營商賣超，投信買超，外資及陸資買超，三大法人合計賣超35.16億元。

外匯交易員表示，今天新台幣隨台股呈現震盪整理，主軸為外資動向偏匯出，進、出口商各有買、拋匯打平；新台幣兌美元今天開盤價為29.700元，最高29.640元、最低29.752元，最後收在29.735元，升0.5分。

展望新台幣後續走勢，外匯交易員指出，美國聯準會、台灣央行利率決策相繼出爐，美國升息幅度高於台灣，對新台幣有貶值壓力，不過通膨問題盤旋，在央行持續控制之下，新台幣貶值速度不至於過快。（編輯：趙蔚蘭）1110616

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