裕隆股東會 嚴陳莉蓮：連結合作夥伴資源轉型升級

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裕隆汽車今天舉行股東會，董事長嚴陳莉蓮在致詞時表示，面對未來挑戰，將進一步結合合作夥伴的資源，進行公司的轉型升級。（裕隆汽車提供）中央社記者韓婷婷傳真 111年6月17日

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）裕隆汽車今天舉行股東會，歷經多年轉型後去年每股盈餘繳出4.82元，16年來最佳成績，裕隆汽車董事長嚴陳莉蓮在致詞時表示，面對未來挑戰，將進一步結合合作夥伴的資源，進行公司的轉型升級。

嚴陳莉蓮表示，近年來，汽車業受到疫情及供應鏈缺料的影響，使得去年營收新台幣243.1億元，低於前一年的水準，但在積極推動務實轉型，優化本業及轉投資事業競爭力的努力下，去年的稅後淨利達到47.2億元，每股盈餘來到4.82元，大幅成長72.1%，創下近16年來的新高紀錄。

裕隆連續8年名列證交所公司治理評鑑前5%的上市公司，將持續投注資源發展新能源車以及綠色能源等新事業，為環境的永續發展善盡責任。

面對未來挑戰，嚴陳莉蓮表示，將進一步結合合作夥伴的資源，進行公司的轉型升級，創造永續投資的價值。

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裕隆汽車將持續優化新車平台管理與智慧製造，迎接今年下半年將上市的NISSAN、LUXGEN 新車型；也將持續開拓新產品與新客戶，努力深耕新能源車與綠色儲能事業。

在新店裕隆城開發方面，今年2月取得使用執照，並陸續安排合作夥伴展開裝修工程，預計明年上半年開幕。裕隆城商場將結合集團與合作夥伴的資源，提供消費者文化創意、流行趨勢、居家生活、美食餐飲等多樣娛樂休閒選擇，帶給顧客消費新體驗，期望藉由裕隆城商場的成功經營，為公司的生活產業及房地產事業帶來更大的綜效。（編輯：潘羿菁）1110617