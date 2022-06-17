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玉晶光股東會完成董事改選 通過配息8元

2022/6/17 10:41（6/17 11:08 更新）
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玉晶光董事長陳天慶表示，去年投入研發費用新台幣19.42億元，年增近30%，將持續開發各式光學鏡頭及符合市場需求的各種利基產品，以迅速順應趨勢。（中央社檔案照片）
玉晶光董事長陳天慶表示，去年投入研發費用新台幣19.42億元，年增近30%，將持續開發各式光學鏡頭及符合市場需求的各種利基產品，以迅速順應趨勢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北17日電）光學鏡頭廠玉晶光今天召開股東常會，承認2021年財報並通過每股配發8元現金股利，今天也順利改選董事，原任8席董事續任外，再增一席新任獨立董事吳志正。

玉晶光董事長陳天慶表示，去年投入研發費用新台幣19.42億元，年增近30%。為因應未來業務多元化發展趨勢，將持續開發各式光學鏡頭及符合市場需求的各種利基產品，以迅速順應趨勢，掌握市場先機。

玉晶光2021年合併營收167.36億元，年增5.26%，每股盈餘20.52元，低於前一年度27.42元。受到中國大陸疫情、五一長假及客戶傳統淡季影響，玉晶光今年5月合併營收8.08億元，較上月減少11.23%，年增10.42%，累計前5月合併營收51.03億元，相較去年同期則增加28.62%，主要受到高階鏡頭出貨規模已較過去提升。

另外，玉晶光今天股東會新董事會名單為陳天慶、陳奕君、陳景龍、田嘉昇、廖鉦達、陳柏晟；新任獨立董事為林建興、洪明儒、吳志正。（編輯：楊凱翔）1110617

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