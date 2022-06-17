永冠改選董事寶佳取1席 台中港基地第4季投產

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）鑄件大廠永冠-KY今天上午舉行股東常會，通過每股配發現金股利新台幣0.6元，並全面改選董事11席（含獨立董事4席），台中港基地預計第4季投產，今年集團出貨目標看20萬噸。

永冠-KY今天改選董事，寶佳集團旗下嘉源投資總經理吳素秋續取得1席。根據年報資料，寶佳集團旗下寶佳資產管理和嘉源投資到4月中旬為止，共計對永冠-KY持股比重約17.57%。

展望今年，永冠-KY董事長張賢銘預估，今年出貨目標約19.5萬噸至20萬噸之間，台中港生產基地預計下半年投入生產；泰國生產基地計畫下半年開始動工，建廠時間約2年，預計2024年投產。

針對3至5年中期目標，張賢銘指出，台中港和泰國生產基地建廠投產後，逐步進入穩定量產階段，集團年產能可超過25萬噸；未來5年至10年長期目標，提升集團競爭力，深化環境、社會及公司治理（ESG），並善盡企業社會責任（CSR），集團年產能目標超過30萬噸。

觀察第2季，永冠-KY在日前法人說明會中指出，中國大陸上海地區逐步解封，客戶訂單、出貨逐漸恢復正常，6月出貨量回歸正常，預期第2季出貨量可望在第1季基礎上成長約2成，上半年陸續引進產業機械新客戶。

展望台中港基地產能規劃，永冠-KY預估年產能約8萬至10萬噸，預估2023年產量可到2.5萬噸，2024年至5萬噸，2025年達7.5萬噸。永冠-KY說明，台中港基地鋼結構吊裝工程接近完成、部分生產設備運輸由於中國大陸疫情影響有所延誤，台中港基地預計第4季投入生產。

在泰國廠產能規劃，永冠-KY預期第一期年產能約6萬噸，包含再生能源類（陸域風電），注塑機及產業機械類等產品。

觀察3大產品比重，今年第1季再生能源產品占永冠-KY營收比重約33.8%，注塑機占比32.4%，產業機械占33.8%。

永冠-KY去年合併營收新台幣89.48億元，年增9.3%，去年出貨量19.48萬噸，年增10.4%，去年稅後獲利2.16億元，較前年5.13億元減少58%，去年每股基本純益1.95元，低於前年EPS 4.81元。（編輯：楊蘭軒）1110617