央行打通膨升息又升準 台新金：沒預期會升存準率

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（中央社記者謝方娪台北17日電）央行打通膨，16日宣布調升政策利率半碼，同步調升新台幣存款準備率1碼。台新金總經理林維俊表示，央行升息有在預期的可能動作中，但調整存準率則是比較沒在預期範圍內。

中央銀行16日召開第2季理監事會議，決議升息半碼，同時更暌違14年首度調升存款準備率1碼。林維俊今天在股東會後受訪表示，央行升息有在原先預期的可能動作中，升準比較沒在預期。

台新金董事長吳東亮在股東會上表示，台新金2021年稅後淨利高達新台幣203億元，每股稅後盈餘1.63元，每股配發現金股利及股票股利合計1.1元，創6年以來配發新高，和股東共享經營成果。

吳東亮說，台新金去年併購保德信人壽（現在的台新人壽），正式完備金控版圖，成為一家擁有銀行、保險、證券3大核心事業體的金控，台新人壽加入金控後，與台新銀行保險通路完美搭配，締造亮麗銀保銷售業績，未來金控將持續注入資源，協助人壽產品研發與提升投資效益，在金控營運綜效發揮下，期許台新人壽成為未來獲利引擎。

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海外業務拓展方面，吳東亮提到，子公司台新銀行積極布局中國和亞太市場，目前總計有香港、新加坡、日本東京、澳洲布里斯本分行、馬來西亞納閩分行暨吉隆坡行銷服務處，及在越南胡志明市、緬甸仰光、中國上海及泰國曼谷設有代表人辦事處。

吳東亮進一步說，泰國曼谷辦事處及馬來西亞納閩分行暨吉隆坡行銷服務處分別在去年6月和11月開業，未來將加速完成越南隆安分行申設，持續擴展市場版圖，提升海外獲利。（編輯：潘羿菁）1110617