廣達股東會通過配息6.6元 林百里：鎖定3大AI應用

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（中央社記者吳家豪台北17日電）代工廠廣達今天召開股東常會，會中通過配發現金股利每股新台幣6.6元，並完成董事改選，歷時30分鐘結束。董事長林百里說，廣達聚焦發展智慧應用的科技工具，切入智慧醫療、智慧製造、智慧移動3大AI應用領域。

廣達股東會選出4名董事及3名獨立董事，董事當選人為林百里、廣達副董事長梁次震、廣達執行副總經理黃健堂、廣達財務長楊俊烈；獨立董事當選人為陳丕燊、李弘錦、沈素碧。

廣達2021年合併營收為新台幣1.13兆元，年增3.5%；歸屬於母公司業主淨利336.53億元，年增32.9%；每股盈餘8.73元。去年毛利率6.4%、營業利益率3.3%、淨利率3%，連續3年創下「三率三升」成績。

展望未來營運，林百里在營業報告書指出，廣達每一個布局都是超過10年的醞釀，從打基礎、做應用、等待消費者行為改變，直到市場爆發，成為好的商業模式。廣達要善用過去累積的核心能力，為各式各樣的智慧應用研發最適當的科技工具，提供能夠真正深入真實生活解決問題與痛點的解決方案。

著眼未來科技應用與商業模式的變革，林百里認為，廣達必須在雲端運算的基礎上精益求精，順利銜接Super Computing（超高速運算）與Hyper Connectivity（超級連結）的匯流，為客戶提供智慧轉型的解決方案。

他說，廣達同時透過積極投資、研發各種新科技、新技術、新工具、新方法，在5G所開啟的超高速網路連結、萬物聯網世界裡，成為「智能工具提供者」之中的翹楚。

林百里也提到，廣達切入人工智慧（AI）時代3大應用領域，包括智慧醫療、智慧製造、智慧移動，洞察技術和創新趨勢，在科技應用創新、使用者行為改變、營運模式革新交匯的關口精準卡位，提供智慧解決方案的工具，掌握關鍵商機。

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他說，廣達自2018年底起，陸續在台灣的華亞科學園區內擴充製造產能，擴建總廠、二廠及新建的三廠均已全面加入量產，泰國生產基地也穩定發揮效能，搭配中國製造城，輔以優化亞洲、美洲、歐洲等地的既有生產及服務據點，精進製造技術，把「合理化、自動化、智能化」導入各個作業面向，推展全智慧製造，提升生產效能。

林百里表示，2022年前路依然充滿著諸多不確定因素，挑戰與希望並存。廣達依然要踏實做好安全與防疫，運用多年來的競爭優勢繼續深耕不輟，以創新思維、協力合作，再創新局。（編輯：潘羿菁）1110617