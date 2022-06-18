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經部加強查緝中製太陽能模組洗產地 最重廢止執照

2022/6/18 14:37
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（中央社記者謝方娪台北18日電）為防止中國製太陽光電模組透過東南亞洗產地進口傾銷台灣，經濟部今天表示，將偕同海關加強查緝，並規範進口模組應檢附非中國製佐證文件，若光電案場經舉發使用中國製太陽光電模組及電池，最重將廢止電業執照。

依現行規定，中國製太陽光電模組及電池不准許輸入台灣，經濟部能源局今天發布新聞稿表示，為避免業者將中國製太陽光電模組及電池透過第三地進口國內，經濟部已責成國貿局修正太陽光電模組及電池輸入規定，規範進口模組應檢附電池非中國製佐證文件供海關查驗。

同時，經濟部透過駐外單位實地查廠，掌握當地設廠事實及產能，並將持續關注國際調查中國製太陽光電模組及電池動態，以提供高風險廠商名單給予海關加強查驗。

經濟部表示，國內太陽光電案場若經發現採用中國製模組及電池，將依「再生能源發電設備設置管理辦法」要求限期改善，並通知台電公司暫停電能躉購。

若逾期未改善或改善不完全，經濟部表示，最重將可廢止再生能源發電設備同意備案及電業執照，以嚇阻心存僥倖業者。

為健全國內太陽光電產業發展，經濟部已與光電4大公、協會溝通，要求未來進口模組不得含中國產製的太陽光電電池，並與相關部會合作加強查緝防範進口。（編輯：黃瑞弘）1110618

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