法人：台股價跌量增 短線恐持續修正

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（中央社記者吳家豪台北20日電）美國聯邦準備理事會（Fed）擴大升息幅度以對抗通膨，加深投資人對經濟衰退的疑慮，美股17日下跌38.29點。法人指出，台股近2個交易日呈現增量下跌走勢，短線恐持續修正。

美股道瓊工業指數17日下跌38.29點，或0.13%，收在29888.78點；標準普爾500指數上漲8.07點，或0.22%，收在3674.84點；以科技股為主的那斯達克指數上漲152.25點，或1.43%，收在10798.35點；費城半導體指數上漲11.685點，或0.46%，收在2578.544點。

台股17日受美股破底與三星砍單利空衝擊，加權指數跳空開低，盤中以15573點再創今年新低，下半場跌點縮小，終場下跌197.35點，收在15641.26點，成交值擴大至新台幣3078.77億元。自營商賣超30.13億元，投信賣超30.82億元，外資及陸資賣超176.70億元；三大法人合計賣超237.65億元。

法人表示，台股近2個交易日皆呈現增量下跌走勢，短期均線走降，形成上檔線型反壓，短線大盤恐持續修正。

產業訊息部分，第17屆瑞銀證券台灣企業論壇將於今天至22日展開，今年主題除聚焦下半年景氣狀況外，將探討地緣政治在地化或多元化的風險、俄烏戰爭引發的供應鏈中斷、通貨膨脹造成的消費品升級放緩以及對終端需求影響等議題。

光學鏡頭廠玉晶光董事長陳天慶及總經理郭英理17日在股東會後接受媒體聯訪時表示，下半年手機客戶訂單需求強勁，目前產能吃緊，加上非手機應用產品比重拉升，樂觀看待下半年目標營收、獲利都優於去年。（編輯：郭無患）1110620