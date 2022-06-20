通膨、疫情衝擊 會計師：OECD稅改雙支柱恐延遲上路

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（中央社記者張璦台北20日電）日前舉辦的歐盟財長會議再度否決了全球最低稅負制指令草案，同時，在通膨嚴峻、疫情等衝擊下，多國對OECD兩大支柱持保留態度，會計師表示，意味旨在改革國際租稅規則的兩項制度，實施日程延後可能性大增。­­

經濟合作暨發展組織（OECD）兩項大規模稅改分別為大型企業利潤重分配制度（Pillar One，第一支柱方案），及全球最低稅負制（Pillar Two，第二支柱方案），原定最快2023年上路。

資誠指出，匈牙利國會經濟委員會主席呼籲國會抵制歐盟的支柱二指令草案，因為匈牙利近期已受到通膨與俄烏戰爭所引發的經濟危機影響，若歐盟趕在世界各國之前領先引進全球最低稅負制，恐將降低匈牙利的競爭力，損害匈牙利企業的營運表現。

在6月17日歐盟財長會議中，縱然先前持反對意見的波蘭，態度已軟化，匈牙利卻發出反對聲音，使得本次會議要達成歐盟27國一致支持的期望，再度落空。

與此同時，法國在歐盟理事會的主席任期即將於6月底屆滿，若法國財長無法重啟協商，最低稅負制議題將留待捷克主席上任後才能繼續討論。

資誠表示，另一OECD針對數位經濟課稅改革所推動的「全球利潤分配稅制」，也面臨困境。

OECD曾在今年2月公布支柱一的第一部分細節法規架構（Model Rules）徵求意見稿，由13個陸續發布的部分組成法規全貌，並將在2023年開始實施支柱一制度。

資誠指出，這些法規進展的情況不如預期，目前尚有6個未發布，加上協調各國間的多邊公約也難產，原本預計實施支柱一的期限已經迫近，基本法規架構如期完成的可能性恐怕不高。

資誠表示，除法規制度配套外，基於國家利益的個別考量，也影響了支柱一是否能順利實施。作為支柱一被分配利潤主要來源的美國，是否能順利完成國內立法配套來支持這項制度，尚待觀察。

資誠進一步說明，支柱一確保國家之間更公平地分配超大型跨國企業的利潤和課稅權，將部分課稅權從跨國企業的母國，重新分配到市場國。

目前世界上多個重要的大型跨國企業的母國就是美國，美國若不支持支柱一，將無法達到重分配利潤的目的。美國參眾兩院會通過法案支持支柱一的不確定性高，對支柱一的順利推行投下變數。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務主持會計師曾博昇表示，近期COVID-19疫情導致供需失衡、加劇供應鏈瓶頸，加上通膨與俄烏戰爭對經濟的衝擊，在此情況下，要按照原先預期的實施日程，達到國際租稅改革目標，難度頗高。

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曾博昇指出，有鑑於兩大支柱欲改變國際徵稅規則，具有高度顛覆性，一旦實施，將對台資企業的稅負成本與稅務遵循方式產生相當大的影響；從目前情勢觀察，兩大支柱的推行可能將延後，但是雙支柱畢竟是全球共識，雖然時間有所遞延，未來仍應會實施。

他表示，對於受影響的台資企業來說，應把握這段法令延期的時間，盤查企業可能受影響的層面。（編輯：張均懋）1110620