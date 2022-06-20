能源價格飆汽電共生減少發電 經部擬修收購費率上限

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（中央社記者曾智怡台北20日電）國際能源價格高漲，民營及汽電共生業者減少發電；經濟部今天表示，今年1至5月汽電共生系統減發14億度電，並向台電購買8億多度電，已增加逾22億度需求，因此將預告修正汽電共生系統實施辦法，修訂收購費率上限，增加台電購電彈性。

經濟部透過新聞稿表示，此次修正辦法有兩大重點。

首先，考量目前國際燃煤價格已達平時的3至4倍，使汽電共生業者減少發電意願，降低餘電售量；觀察台電數據，今年1至5月售電度數，較去年減少14.54億度，相當於減少47.28%，且業者增加使用的台電電力，也從去年1至5月的4.82億度，增加到今年13.67億度，增加8.86億度，增幅近兩倍。

經濟部表示，一來一往也造成電力系統額外負擔，因此修正汽電共生系統實施辦法第14條，針對特殊情形，修訂合格系統能量費率收購費率上限依據。

第二，考量國家對低碳轉型、邁向2050淨零轉型的需求，過去多以燃煤為主的汽電共生系統，將透過第12、13條的條文修改，增加「燃料別費率」的定價方式，透過給予燃氣、燃煤不同費率的作法，增加業者增氣減煤的誘因。

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經濟部指出，本辦法修正後，取得合格登記證的汽電共生系統，將依本辦法辦理；至於既設的汽電共生系統業者，過去選用原公用售電業售電電價連動計費，也可變更為燃料別費率，但變更次數以一次為限。

經濟部表示，希望透過本次汽電共生系統實施辦法修正，持續確保系統供電穩定及保有公用售電業購電彈性，並鼓勵增氣減煤的低碳機組設置，持續走向低碳轉型及淨零碳排。（編輯：趙蔚蘭）1110620