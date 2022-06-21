吳東亮：央行升息半碼很小心 我們應是摸著石頭過河

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工商協進會第26屆第1次會員大會21日在台北舉行，台新金控董事長吳東亮（中）出席與會，向現場媒體拱手致意。中央社記者張皓安攝 111年6月21日

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（中央社記者鄭鴻達台北21日電）央行16日升息半碼，工商協進會常務監事、台新金控董事長吳東亮今天表示，央行這次升息幅度與美國有差距，顯示央行很小心，「我們應該是摸著石頭過河」，要兼顧各方面；工商協進會理事長林伯豐，認同央行升息半碼決定。

工商協進會今天舉行會員大會並改選理監事，接棒新任理事長呼聲高的吳東亮抵達會場時，即將卸任的林伯豐下樓迎接，並對媒體說「吳董是唯一候選人」。進場前，兩人比肩接受媒體合照，頗有展現交棒氣氛。

面對外界關心升息議題，吳東亮表示，升息對全世界趨勢來講，本來是不得不的作法，台灣因為通膨相對沒這麼高，台灣央行這次升息幅度，相對與美國有差距，這表示央行是很小心，「我們應該是摸著石頭過河」，要兼顧各方面問題。

林伯豐表示，美國聯準會（Fed）升息3碼、台灣央行升息半碼，台灣這樣做是對的。但他也說，這對抑制物價、通膨沒有幫助，這是兩回事，升息半碼，抑制物價效果有限。

媒體也問新台幣兌美元匯率可能貶破30元，林伯豐表示，台幣匯率今天已來到29.7元，這對出口產業有幫助，但工業原物料價格會上升，「有一利就有一弊」。

林伯豐也強調，台灣是個小經濟體，新台幣匯率能穩定是最重要的，不要上下浮動太多。

另外，林伯豐致詞時表示，國際物價持續上升，面對通膨壓力，央行雖調漲利率因應，但原物料進口等受關稅貨物稅等稅制影響，導致油價、電價及民生物資價格蠢蠢欲動，建議政府須及時調整因應。

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他強調，政府除應務實檢討能源政策、研議最適能源發電結構，以確保供電穩定、合理電價，也應接軌國際淨零排放的趨勢，檢討、修正不合時宜的財政稅制。

至於建議作法，林伯豐列舉包括降低營業稅、取消貨物稅、印花稅、廢除保留盈餘課稅、調高職工伙食免稅額度，改革稅制及「財政收支劃分法」，建立具國際競爭力的投資環境，也應流動檢討公司法、產創條例、基本工資調整、勞動法規等。（編輯：潘羿菁）1110621