經部預告修正再生能源條例 新增建築物設置屋頂光電

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（中央社記者曾智怡台北21日電）經濟部今天預告再生能源發展條例部分條文修正草案，範圍包含地熱、離岸風電、太陽光電、燃燒型生質能發電；其中，為強化屋頂型太陽光電推動措施，新增建築物屋頂設置太陽光電規範，衝刺光電發電目標。

經濟部能源局透過新聞稿說明修正重點，包含地熱、離岸風電、太陽光電、燃燒型生質能發電。

第一，考量國際離岸風力發電技術發展，已逐步克服水深問題及離岸距條件限制，朝向大水深、遠離海岸線，例如如浮動式風機發展，設置空間應無海域限制；並考量國際離岸風力發電定義多無海域限制，因此修正離岸風力發電定義，不再限制其設置範圍，刪除「不超過領海範圍」規定。

同時，將邀集各部會盤點可設置離岸風電區域，排除禁止及環境敏感區域，擴大離岸風力發電設置場域。

第二，為強化屋頂型太陽光電推動措施，並參考德國立法強制建築物屋頂一定面積應設置太陽光電經驗，新增建築物屋頂設置太陽光電規範。

第三，鼓勵相關產業餘料，例如農業廢棄物，就近進行生質能發電利用，減少料源集運所造成環境效應與成本，刪除燃燒型生質能電廠應限制於工業區設置規定。

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第四，由於地熱與溫泉水利用不同，現行依據「溫泉法」審查地熱開發，適用性明顯不足，因此本次修法明定地熱能探勘、開發、營運等階段相關規範，並由中央主導申設程序，建立地熱加速開發的友善法制環境。

能源局表示，草案主要積極回應大眾對再生能源發展期待，與因應國內、外整體推廣環境及開發需求，完備國家再生能源法制環境，加速台灣再生能源發展。（編輯：潘羿菁）1110621