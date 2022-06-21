通膨來襲萬物齊漲 調查：過半受訪者購物能力受影響

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（中央社記者張璦台北21日電）通膨來襲，民眾對價格敏感度提升，據調查，78%受訪者擔憂財務狀況，逾5成表示產品、服務的成本不斷上升影響購物能力；同時，價格上漲重塑消費選擇，減少消費的前三大類型多為非生活必需品，包括服裝、美容與化妝品和電子消費品。

安永會計師事務所今天發布「未來消費者指數調查」，針對24個國家、近1萬8000名受訪者進行調查，時間今年1月28日至2月15日。

通膨造成消費成本上升，加上疫情、供應鏈瓶頸、俄烏衝突等情況帶來許多不確定性，改變全球消費者行為及心態，安永表示，消費者更重視消費體驗、線上線下整合，永續發展和價值認同引領消費；同時，洞悉訴求變化，是挖掘消費市場潛力基礎。

調查指出，全球通膨使消費者盡量減少開支，且對價格敏感度不斷提升，78%受訪者擔憂其財務狀況，52%表示產品與服務的成本不斷上升影響購物能力，44%只購買必需品。

與此同時，價格上漲正在重塑消費者的選擇，減少消費或者改購入平價替代品，調查顯示，減少消費的前三大類型多為非生活必需品，包括服裝、占比達38%，美容和化妝品、占35%，電子消費品、占31%。

此外，疫情帶來的不確定性使消費體驗成為新的消費方向，民眾更注重精神層面，如度假、遊戲、串流媒體等的消費感受；42%受訪者表示計畫明年在體驗上花費更多，41%樂意為新鮮的體驗付費，36%計畫只去提供良好體驗和服務的店家；元宇宙的興起也將為消費體驗帶來巨大變革。

調查以消費支出優先考慮的因素，呈現出五大新興消費者族群，包含愛護地球、性價比優先、體驗至上、健康優先以及關心社會。

上述因素中，「愛護地球」為第一大考量、占25%，顯示永續發展和價值認同引領消費；考慮「體驗至上」則占20%，增幅最大，較2020年的11%增加近一倍。

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安永聯合會計師事務所消費品與零售產業負責人呂倩雯表示，愛護地球雖為第一大考量，但消費者環境意識抬頭到轉化為行動，仍有一段差距，很多人仍不願意改用更永續的產品，或改變生活方式以降低對環境的影響；疫情等因素造成貧富差距加大，也使大眾關心社會的情況逐漸提高。

另外，從不同年齡的世代族群來剖析消費行為，可看出年輕族群相對傾向追求消費者體驗，中高齡族群則較關注性價比。（編輯：潘羿菁）1110621